Москва, , 12:15 — REGNUM Более 100 жителей Московской области пострадали от укусов гадюк с января текущего года. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения по региону.

Гадюка

По данным ведомства, в различные медицинские организации за помощью после укуса гадюк обратились с начала текущего года 113 человек. Больше всего пострадавших было зарегистрировано на востоке Московской области, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

В региональном Минздраве отметили, что влажный климат в Подмосковье поспособствовал увеличению числа змей в области. Жители региона часто встречают пресмыкающихся на дачах, в лесу и в парках.

В ведомстве напомнили, что при отсутствии аллергии яд гадюки не смертелен для человека, но, тем не менее, после укуса змеи настоятельно рекомендуется принять антигистаминный препарат, обездвижить укушенную конечность и немедленно доставить пострадавшего в медучреждение.

При этом медики напоминают, что высасывать яд из места укуса ни в коем случае не рекомендуется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ребёнке, который был доставлен на вертолёте в Екатеринбург из города Красноуральска в Свердловской области после укуса змеи.

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