Иркутск, , 12:09 — REGNUM Причиной локального апокалипсиса, из-за которого без света остался целый район в Иркутской области, стала интенсивная грозовая деятельность. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета (ИГУ) со ссылкой на учёного-метеоролога Инну Латышеву.

По её словам, на грозовом фронте 3 сентября могли возникнуть благоприятные условия для формирования не типичных для Иркутской области так называемых суперячейковых грозовых облаков. На это указывает анализ спутниковых данных, высотного радиозондирования и синоптических карт, которые получили учёные.

«Следствием прохождения таких суперячейковых облаков мог стать электрический искровой разряд, который нарушил работу подстанции в Бохане, либо, что менее вероятно, шаровая молния», — сообщила доцент кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева.

Напомним, 3 сентября в Боханском районе разразилась гроза, которая вывела из строя центральную подстанцию райцентра. В результате без электричества остались более трех тысяч жителей, 20 социальных объектов и 10 поселков.