Красноярск, , 11:52 — REGNUM По данным ФБУ «Авиалесоохрана», обстановка с так называемыми пожарами-отказниками в российских лесах улучшается. На утро 5 сентября в стране действовало 123 лесных пожара, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а их общая площадь составила 189 198 га.

Огонь в лесу (cc)Ylvers

Это более чем на 40 тыс га меньше, чем сутками ранее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на утро 4 сентября в России бушевало 156 лесных пожаров общей площадью 232 685 га, которые не были потушены из соображений экономической нецелесообразности. Как и днём ранее, больше всего таких возгораний находится сейчас в Красноярском крае (14 пожаров общей площадью 183 400 га).

Напомним, в августе общая площадь российских пожаров-отказников достигала почти трёх миллионов гектаров, а дымовой шлейф от них распространился на отдельные территории трёх федеральных округов.

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