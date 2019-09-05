Великий Новгород, , 11:47 — REGNUM Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Егора Бабинцева, который признан виновным в покушении на сбыт 2,7 кг наркотиков в составе преступного сообщества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, к участию в этом сообществе были привлечены не менее 11 человек, сбыт наркотиков осуществлялся через тайники и с использованием различных интернет-мессенджеров.

В суде было установлено, что эта преступная группа была организована неустановленным лицом не позднее мая 2017 года. В ходе обысков и оперативных мероприятий полицейские обнаружили наркотики в жилых помещениях, в так называемых «закладках» на клумбах, в канаве, вентиляционном окне и других местах — общей массой более 2,7 кг. Подсудимый обвинялся в том, что четырежды сбыл через закладку покупателю в Великом Новгороде более 26,2 грамма наркотика. В качестве вознаграждения он получил криптовалюту — на сумму более 96 тыс. рублей, перечислив затем денежные средства на свой банковский счет.

Вину в совершении преступлений он признал полностью, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Новгородский районный суд в настоящее время рассматривает уголовное дело в отношении ещё одного участника этого преступного сообщества. Уголовное дело в отношении остальных соучастников расследуется региональным управлением МВД России.