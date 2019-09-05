Оренбург, , 11:46 — REGNUM В Оренбурге возбуждено уголовное дело после самоубийства заключённого одной из местных колоний. Об этом журналистам заявили представители СКР.

Как сообщает «Комитет против пыток», трагедия произошла в августе. Осуждённый покончил с собой. Перед этим он заявлял о давлении со стороны некоторых сотрудников колонии и об издевательствах, также об отказах в лечении.

Представители комитета также сообщают о возбуждении уголовного дела. Кроме того, родственники погибшего просили их провести общественное расследование и выяснить все обстоятельства произошедшего.