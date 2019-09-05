Лондон, , 11:45 — REGNUM Пассажир самолёта авиакомпании EasyJet заменил собою пилота на авиарейсе из британского Манчестера в испанский город Аликанте. Об этом 5 сентября сообщает газета Manchester Evening News.

Согласно поступившей информации, вылет самолёта задерживался на два часа из-за неявки одного из пилотов. Пассажир Майкл Брэдли, узнав причину задержки, позвонил руководству авиакомпании и предложил свои услуги в качестве пилота.

При этом представители авиакомпании EasyJet уточнили, что позволили пассажиру управлять самолётом только после предварительной проверки. По ходу проверки выяснилось, что у пассажира при себе имелось удостоверение личности и лицензия, позволяющая осуществлять полёты.

Кроме того, оказалось, что Брэдли сам работает пилотом в одной из авиакомпаний, а в момент инцидента мужчина находился в отпуске и вместе со своей семьёй направлялся на отдых в Испанию.

В авиакомпании заявили, что данный случай является исключением, и выразили благодарность пилоту, благодаря которому удалось избежать отмены вылета авиарейса.

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