Детмольд, Германия, , 16:36 — REGNUM Суд Детмольда, города в Западной Германии, в четверг, 5 сентября, приговорил двух мужчин к 13 и 12 годам лишения свободы соответственно за сексуальное насилие над детьми в течение длительного периода времени. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Суд установил, что Андреас В. и Марио С. в течение нескольких лет жестоко обращались с 34 детьми, в том числе с детьми дошкольного возраста. Суд признал Андреаса В. виновным по 223 пунктам обвинения в сексуальном насилии и Марио С. — по 48 пунктам.

По данным следствия, сексуальные домогательства имели место в 1998 году и с 2008 по конец 2018 года в палаточном лагере в городе Люэгде, примерно в 320 километрах к западу от Берлина.

В качестве доказательств преступлений были предъявлены фотографии и видеозаписи.