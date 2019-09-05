Чита, , 11:38 — REGNUM ФБУ «Авиалесоохрана» обнародовала данные об остановке с поджарыми в российских лесах.

На утро 5 сентября на территории страны действовало 66 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению, а их общая площадь составила 29 986 га. Это более чем на три тысячи га меньше, чем за предыдущие сутки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Больше всего лесных очагов действует сейчас в Забайкальском крае. В регионе зарегистрировано 40 пожаров площадью 15 605 га. Далее следует Камчатка (два пожара площадью 2 157).

Напомним, на утро 4 сентября в России действовало 94 лесных пожара общей площадью 33 330 га. В Забайкалье горело 19 101 га леса.

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