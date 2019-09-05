Улан-Удэ, , 11:26 — REGNUM Служба исполнения наказаний должна выплатить 700 тыс. рублей бывшему заключённому за пытки в следственном изоляторе. Такое решение принял Советский районный суд Улан-Удэ, сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Инцидент произошёл в январе 2013 года. Как сообщается, начальник смены отдела режима СИЗО-1 бурятской столицы с шестью подчинёнными ударами рук и ног, а также резиновых дубинок, добивались от заключённого дачи показаний в пользу криминальных авторитетов.

При этом, мужчина находился под государственной защитой по резонансному делу. У него впоследствии диагностировали многочисленные гематомы в области поясницы, ягодиц и правого бедра. Всего ему нанесли не менее 240 ударов.

Сотрудники СИЗО свою вину не признали, что не помешало Советскому районному суду приговорить их к 4 годам лишения свободы условно и назначить компенсацию их жертве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закаменском районе республики за применение незаконных методов дознания к условным срокам заключения приговорили трёх бывших полицейских.

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