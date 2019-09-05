Берлин, , 11:25 — REGNUM Ненависть к прокатным велосипедам в Берлине, похоже, приобретает небезопасную форму: если к развешанным на фонарных столбах велосипедам можно привыкнуть, то испорченные тормоза уже представляют собой серьезную проблему. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost.

Уже четыре случая такого вандализма выявлены в берлинском районе Бётцов: перерезаны тормозные тросы велосипедов прокатных фирм Nextbike и Lidl-Bike.

«Это уже не просто глупая выходка, это опасно для жизни», — сказала представитель Nextbike.

«У нас нет понимания столь безответственного вандализма», — отметили в Lidl-Bike.

Об этих случаях будет сообщено полиции.

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