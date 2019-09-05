Вологда, , 11:10 — REGNUM Уголовное дело возбудили следователи в связи с пропажей двухлетней девочки в Вологодской области. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

По данным следствия, в селе Красное Тарногского районамать ребёнка около 11:00 по местному времени оставила свою дочь в песочнице вместе с двумя другими своими детьми шести и четырёх лет, а сама пошла кормить своего новорожденного ребёнка. Вернувшись, женщина не обнаружила свою дочь на месте и разыскивала её самостоятельно вплоть до 15 часов, после чего обратилась в полицию.

К розыску ребёнка в настоящее время привлечены около 400 человек, включая сотрудников отдела криминалистики СУ СК РФ по региону в полном составе, руководство и следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, сотрудников органов внутренних дел, кинологов с собаками, спасателей, представителей поисковых отрядов, волонтеров и местных жителей.

Обследуются объекты инфраструктуры ЖКХ, включая колодцы и очистные сооружения, идёт осмотр заброшенных зданий и других строений. Водолазы осматривают русло реки, местность обследуется с воздуха при помощи квадрокоптеров.

К работе с малолетними сёстрами пропавшей девочки привлечены специалисты-психологи, которые пытаются выяснить обстоятельства исчезновения ребёнка. Одновременно выясняются условия жизни и воспитания детей.

По информации следствия, мать девочки — женщина 1990 года рождения, она является матерью пятерых детей. Ранее её привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По факту исчезновения двухлетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении восьмилетней девочки из Липецкой области. Ребёнок был найден живым, девочку нашли у её отца в Московской области.

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