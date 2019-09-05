Бисау, , 11:05 — REGNUM Власти Гвинеи-Бисау арестовали восемь человек после изъятия у них более 1,8 тонн кокаина. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на свои источники.

По сообщению агентства Reuters, этот груз прибыл по морю и был спрятан в мешках с мукой. Почти двухтонная партия кокаина стала второй по величине, изъятой в этом году.

Согласно частному информационному агентству Гвинеи-Бисау O Democrata, среди арестованных были три колумбийца, один гражданин Мали и четыре гражданина Гвинеи-Бисау.

«Эти наркотики принадлежат террористической сети «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кокаин поступает из Колумбии. Но местом назначения является арабский Магриб», — заявил в интервью Reuters Домингос Монтейро, высокопоставленный начальник полиции Гвинеи-Бисау.

Гвинея-Бисау традиционно являлась промежуточным пунктом для контрабанды кокаина из Латинской Америки в Европу. Торговцы наркотиками часто используют множество необитаемых островов у побережья Гвинеи-Бисау для выгрузки своих товаров.