Улан-Удэ, 5 сентября 2019, 10:58 — REGNUM В столице Бурятии задержали местного жителя по подозрению в незаконном хранении и перевозке растений, содержащих наркотические средства. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии республики.
Мужчину с охапкой растительной массы в руках заметили сотрудники вневедомственной охраны в микрорайоне «Аэропорт».
"При виде росгвардейцев мужчина сбросил траву на землю, и попытался скрыться. Беглеца в ходе непродолжительной погони задержали правоохранители. При осмотре было обнаружено вещество растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли», — сообщили в ведомстве.
Задержанным оказался ранее судимый 43-летний местный житель, а изъятое у него вещество по результатам экспертизы оказалось марихуаной весом 100 грамм. Мужчина рассказал, что наркотическое вещество собрал на поле для личного употребления.
Следователями возбуждено уголовное дело.
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