Улан-Удэ, , 10:58 — REGNUM В столице Бурятии задержали местного жителя по подозрению в незаконном хранении и перевозке растений, содержащих наркотические средства. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии республики.

Мужчину с охапкой растительной массы в руках заметили сотрудники вневедомственной охраны в микрорайоне «Аэропорт».

"При виде росгвардейцев мужчина сбросил траву на землю, и попытался скрыться. Беглеца в ходе непродолжительной погони задержали правоохранители. При осмотре было обнаружено вещество растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли», — сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался ранее судимый 43-летний местный житель, а изъятое у него вещество по результатам экспертизы оказалось марихуаной весом 100 грамм. Мужчина рассказал, что наркотическое вещество собрал на поле для личного употребления.

Следователями возбуждено уголовное дело.

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