Уфа, , 10:56 — REGNUM Права двоих детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, защитила в судебном порядке прокуратура Башкирии. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее двух несовершеннолетних детей провели сотрудники прокуратуры Иглинского района.

Ими было установлено, что дети являются инвалидами, страдают сахарным диабетом, а значит им положено бесплатное медицинское обеспечение.

Несмотря на это, в больнице Иглинского района детям отказали в выделении расходных материалов. Поэтому родители были вынуждены покупать дорогостоящие изделия за свой счет.

Надзорное ведомство потребовало от Минздрава Башкирии и районной больницы «организовать бесперебойное обеспечение детей необходимыми материалами за счет средств бюджета республики».

Суд поддержал доводы истцов и удовлетворил иск.

Исполнение судебного решения по этому делу находится на контроле районной прокуратуры.