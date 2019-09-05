с. Железная дорога, 5 сентября 2019, 10:38 — REGNUM В кафе села Железная дорога Волынской области произошло массовое отравление, сообщили 5 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Специалисты устанавливают причину случившегося и проводят в кафе противоэпидемиологические мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области зафиксировали массовое отравление шаурмой. В инфекционной больнице Одессы оказались 40 человек.
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