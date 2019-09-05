Стрежевой, , 10:34 — REGNUM В городе Стрежевой Томской области таксисту вынесен приговор за смерть пассажира. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в региональной прокуратуре.

Суд признал 30-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Конфликт у водителя такси с пассажиром из-за высказанных им оскорблений возник в феврале 2018 года. Остановившись на обочине в Стрежевом, мужчины вышли из автомобиля.

Таксист ударил обидчика по лицу, клиент упал. Тогда водитель начал пинать его по телу. Позже нападавший вызвал скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, пострадавший спустя 10 дней скончался в больнице от разрывов внутренних органов.

Таксист свою вину не признал, однако суд прислушался к доводам гособвинителя. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, с таксиста должны взыскать 263 тысячи рублей, которые государство потратило на лечение потерпевшего.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в сентябре 2019 года мексиканский моряк попал в больницу после конфликта с местными таксистами.

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