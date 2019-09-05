Канберра, , 10:50 — REGNUM Около одной тонны наркотиков обнаружили 3 сентября на острове в Западной Австралии после того, как перевозившая их яхта села на мель. По подозрению в транспортировке наркотиков в особо крупных размерах были задержаны двое мужчин (гражданин Британии и гражданин Франции). Об этом 5 сентября сообщает Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

О севшей на мель яхте возле острова Бертон и необычных действиях ее экипажа в полицию 2 сентября сообщили очевидцы. Сотрудники полиции обнаружили подозреваемых на острове во вторник, 3 августа. Там же они нашли около 40 мешков, содержащих около тонны наркотиков (кокаин и экстази).

Подозреваемые были заключены под стражу и предстанут перед Магистратским судом Джеральдтона 20 сентября.

Комиссар полиции штата Вашингтон Крис Доусон заявил, что подозреваемые предположительно пересекли Индийский океан.

«Сообщество рыболовов Джеральдтона сыграло значительную роль в обнаружении и захвате и поддерживало регулярные контакты с полицией…, — сказал Доусон. — Эти люди помогли защитить границы Западной Австралии…, и мы благодарны за их усилия».