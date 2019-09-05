Кабул, , 10:29 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли, более 30 пострадали в результате взрыва в столице Афганистана городе Кабуле. Об этом 5 сентября сообщает Pajwok.

По данным агентства, автомобиль со взрывчаткой взорвался в районе Шаш Дарак, возле площади Абдул Хак (Abdui Haq), где расположены ряд административных зданий, а также штаб-квартира НАТО и посольство США.

По данным МВД Афганистана, целью террористов мог быть КПП управления национальной безопасности республики. Кроме того, в результате взрыва были повреждены около 12 автомобилей, находившихся поблизости.

В настоящее время место взрыва оцеплено полицией. По данным агентства Pajwok, ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве начинённого взрывчаткой автомобиля в афганской столице городе Кабуле.

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