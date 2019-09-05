История вопроса

Наркомания, или «синдром зависимости», - это патологическое влечение к употреблению наркотических веществ. Данный термин применяется для обозначения зависимости от веществ, признанных государством наркотическими. Регулярное употребление наркотикам приводит к психическим и соматическим расстройствам.

В некоторых странах имеются местные традиции употребления лёгких наркотических веществ. Так или иначе, большинство наркотиков запрещены практически во всех странах. Борьба с производством и распространением наркотиков ведётся в основном репрессивными мерами. В некоторых странах за производство, торговлю и употребление наркотиков установлены очень жёсткие санкции.

Как правило, наркотики производятся в странах с малоэффективным государством, а продаются главным образом в более богатых странах. Поэтому основным средством борьбы с наркобизнесом, приносящим огромные прибыли, является перехват поставок наркотиков.

В последнее время всё чаще высказывается мнение, что репрессивные меры неэффективны. С наркоманией предлагается бороться пропагандистскими методами, а в некоторых странах уже началась легализация лёгких наркотиков. Серьёзной проблемой является лечение и социализация бывших наркоманов.

По утверждениям некоторых экспертов, производством и распространением наркотиков занимаются некоторые государства и международные организации, не считающиеся преступными, а борьба с наркобизнесом только повышает цену наркотиков. Это косвенно подтверждается тем, что время от времени представители некоторых государств выступают с обвинениями в адрес лидеров других государств о покровительстве наркобизнесу.

