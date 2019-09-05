Самара, 5 сентября 2019, 10:20 — REGNUM 800 килограммов дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Сергиевском районе Самарской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
Уничтожение происходило в рамках ежегодной оперативно-профилактической операции «Мак».
По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе рейда около села Калиновка Сергиевского района оперативники выявили поле дикорастущей конопли. Площадь поля составила порядка 1 тыс кв. метров.
Наркосодержащие растения были скошены и сожжены. Всего было уничтожено более 800 кг конопли.