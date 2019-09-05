Волгоград, , 10:15 — REGNUM Правоохранительные органы Волгограда задержали 69-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении серии преступлений в отношении детей. Следователи установили причастность мужчины как минимум к трём эпизодам сексуального насилия. Не исключено, что будут установлены иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

31 августа 2019 года в полицию Волгограда обратилась местная жительница, которая рассказала, что её 12-летняя дочь подверглась сексуальному насилию со стороны неизвестного. Мужчина обманом проник в дом и надругался над школьницей. В СК незамедлительно возбудили уголовное дело, к расследованию которого подключились опытнейшие следователи и криминалисты. Со слов девочки профессиональный художник составил портрет преступника, были изучены записи видеокамер наружного наблюдения, установленных вблизи места происшествия. Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний волгоградец, который в 2001 году уже привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка и провёл в местах лишения свободы 12 лет.

«В результате проведённых по местам его жительства и временного пребывания обысков были обнаружены предметы и вещи, на которые следователям указывала потерпевшая. Под давлением таких улик при первом же допросе задержанный признался в содеянном и подробно рассказал о совершённом преступлении в ходе проведённой с его участием проверки показаний на месте», — уточнили в Следственном комитете.

Следователи считают, что подозреваемый причастен ещё, как минимум, к двум эпизодам, жертвами которых стали девочки в возрасте 7 и 9 лет — это подтверждает почерк нераскрытых преступлений. Комплекс следственных действий продолжается.