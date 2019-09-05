Воронеж, , 10:09 — REGNUM Проверку причин вынужденной посадки самолёта авиакомпании «Руслайн» в аэропорту Воронежа утром 5 сентября проведёт Воронежская транспортная прокуратура, сообщили ИА REGNUM в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, на борту самолёта Bombardier CRJ200, выполнявший рейс авиакомпании «Руслайн» Воронеж — Санкт-Петербург, вернувшегося в аэропорт вылета через полтора часа после взлёта, находились 31 пассажир и трое членов экипажа. Пострадавших нет.

«Оценка причин и обстоятельств случившегося будет дана в ходе начатой проверки соблюдения требований законодательства при проведении предполетного технического обслуживания воздушных судов авиакомпании Руслайн и авиакомпанией прав пассажиров», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 сентября, самолёт АК «Руслайн» того же рейса, вылетев в 07:15 из Воронежа в Петербург, вынужденно вернулся в воронежский аэропорт. Посадка прошла штатно, никто не пострадал. Прокуратура также начала проверку.

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