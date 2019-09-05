Пекин, , 10:09 — REGNUM Один ребёнок погиб, трое пострадали в результате наезда на них грузового фургона в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом 5 сентября сообщает новостной портал The Paper.

ДТП произошло 4 сентября в городе Налин в уезде Бобайсянь. Грузовой фургон въехал в группу школьников, которые шли по обочине дороги, после чего упал с трассы в канаву.

Один школьник погиб на месте происшествия, ещё трое получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние двоих детей оценивается как тяжёлое.

В настоящее время водитель грузовика задержан, ведётся расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Львовской области, в результате которого погиб один человек, пострадали 13, 11 пострадавших — дети.

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