Найроби, , 10:08 — REGNUM В результате гибели шести туристов в национальном парке «Адские ворота» правительственная организация Служба охраны дикой природы Кении приняла решение о закрытии заповедника. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Как сообщили представители организации, национальный парк «был немедленно закрыт из-за продолжающихся дождей».

Как передавало ИА REGNUM, жертвами неожиданного наводнения стали по меньшей мере пятеро туристов и гид.

Сообщается, что одному мужчине из туристической группы удалось спастись из водного потока, он сумел добраться до населенного пункта и предупредил о трагедии службу охраны национального парка.

По последним данным, среди погибших и пострадавших — шестеро граждан Кении и один иностранный гражданин.

Национальный парк «Адские ворота» получил свое имя благодаря реке, протекающей в узком каньоне между двумя горами и часто становящейся причиной наводнений. Также «Адские ворота» известны благодаря пейзажам, показанным в фильме «Король Лев».

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