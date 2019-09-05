Иокогама, Япония, , 10:23 — REGNUM По меньшей мере 34 человека получили ранения в четверг, 5 сентября, в результате столкновения грузовика со скорым поездом в Йокогаме (Япония). Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство Reuters ссылкой на сообщение министерства земли, инфраструктуры и транспорта Японии.

По данным министерства, в результате столкновения, произошедшего на железнодорожных путях по направлению в Токио, грузовик загорелся, по меньшей мере три вагона поезда из восьми сошли с рельсов.

«Звук разбитого стекла был невообразимым, — сказал один из очевидцев, пассажир поезда. — К тому времени, как я понял, что произошло, вагон был смят».

Водитель грузовика получил тяжелые травмы, еще два человека получили травмы средней тяжести, а остальные оказались легко ранены.

В настоящее время на месте аварии работают спасатели и пожарные расчеты. Ведется расследование причин ЧП.