Нью-Дели, , 10:39 — REGNUM При взрыве на пиротехническом заводе в городе Батале, индийском штате Панджаб убиты 18 человек, множество человек получили ранения. Из 27 раненых семеро находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Взрыв прозвучал в районе четырёх часов дня по местному времени 4 сентября, на данный момент все пострадавшие доставлены в больницу для оказания экстренной помощи, десятки пожарных команд пытаются потушить пламя. Главный министр штата Панджаб Амариндер Сингх заявил, что он потрясён случившимся и выражает сочувствие всем пострадавшим и родственникам погибших.

Как сообщает полиция, взорвавшиеся пиротехнические изделия были заготовлены для большой свадьбы, празднование которой было намечено на следующий день, 5 сентября.