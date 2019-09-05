Краснодар, , 09:48 — REGNUM Пятерым участникам конфликта, произошедшего 21 августа в Краснодаре на улице Ставропольской, предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц. Об этом 5 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. По делу проходят мужчины в возрасте от 28 до 37 лет.

По данным следствия, в ночь на 21 августа на улице Ставропольской в краевом центре между приезжими из Республик Северного Кавказа на бытовой почве произошел конфликт. Как считают следователи, в этот момент присутствовало не менее 30 человек. Участники конфликта открыли беспорядочную стрельбу. Один из них дважды выстрелил в 27-летнего мужчину, который скончался позже в больнице. По данным правоохранительных органов, в конфликте пострадали ещё два человека.

Пятерых участников конфликта удалось задержать спустя несколько дней, при обысках, среди прочего, было обнаружено и изъято огнестрельное нарезное охотничье ружье. Все задержанные отправлены под арест. Ещё двое участников конфликта, 24 и 28 лет, установлены, однако задержать их не удалось — они объявлены в федеральный розыск.

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