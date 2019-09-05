Златоуст, Челябинская область, , 09:43 — REGNUM В Челябинской области задержан гражданин, подозреваемый в убийстве 22-летнего бизнесмена. Он сам сдался полиции, пишут местные СМИ.

Трагедия произошла 2 сентября в Златоусте. Бизнесмен был смертельно ранен выстрелом в живот. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Силовики возбудили уголовное дело по факту убийства. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии. Сам он уже сдался властям.

Как сообщают СМИ, задержанный гражданин утверждает, что в квартире погибшего они баловались оружием. В этот момент и раздался роковой выстрел. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

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