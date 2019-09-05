Львов, Украина, , 09:23 — REGNUM Один человек погиб, 13 пострадали, при этом 11 пострадавших — дети, в результате крупного ДТП во Львовской области на Украине. Об этом 5 сентября сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Авария произошла 4 сентября в 20:59 по местному времени на автодороге Киев — Чоп, возле села Дидилов Каменка-Бугского района. Столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и пассажирский автобус, перевозивший 49 человек, 45 из них — дети.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Vitо, 31-летний гражданин Германии, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом Neoplan и с легковым автомобилем Volkswagen Jetta.

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса, гражданин Германии, пострадали 13 человек, из них 11 детей 2005—2009 годов рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.

На место ДТП для ликвидации последствий аварии выезжали 20 человек личного состава и пять единиц техники от ГСЧС. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о троих пострадавших в результате ДТП в Свердловской области. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале в ДТП на серовском тракте пострадали три человека