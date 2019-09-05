Варшава, , 09:09 — REGNUM Польская полиция задержала двух мужчин и одну женщину, подозреваемых в подготовке теракта в Варшаве, сообщило 4 сентября информационное агентство «Укринформ».

"Благодаря быстрому и очень хорошему взаимодействию отделов, которые противодействуют киберпреступности главного управления полиции и полиции Варшавы, а затем криминалистов, мы подробно установили место нахождения этих лиц», — рассказал пресс-секретарь польской полиции Мариуш Цярка.

Он отметил, что подозреваемые планировали совершить теракт во время торжественных мероприятий, посвящённых началу Второй Мировой войны.

Во время обысков у граждан Украины нашли оружие, которое оказалось не огнестрельным. Представитель польской полиции добавил, что если бы оно в момент задержания было в руках подозреваемых, то для них всё могло закончиться трагически.

Как сообщало шведское издание Expressen, в Швеции полиция разыскивает двух граждан Украины, подозреваемых в убийстве пенсионера и угоне его автомобиля.

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