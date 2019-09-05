Новосибирск, , 09:05 — REGNUM Новосибирская транспортная прокуратура озвучила итоги проверки, организованной по факту повреждения двух самолётов во время буксировки в «Толмачёво», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выяснилось, что 25 июня персонал компании «Сибирь Техник» при буксировке в ангаре допустил столкновение пассажирского самолёта Embraer 170 с Airbus A320, который в это время находился на техническом обслуживании. В итоге у одного самолёта было повреждено лакокрасочное покрытие, у другого — разорвалась обшивка фюзеляжа по правому борту.

Было установлено, что буксировка воздушного судна производилась без присутствия начальника смены, который обязан её контролировать. К тому же, вместо пяти членов буксировочной бригады самолёт сопровождали трое. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, двое работников — к административной ответственности, им назначен штраф в размере 1 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 3 сентября при буксировке на территории аэропорта «Шереметьево» столкнулись два пассажирских самолёта.

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