Санкт-Петербург, , 09:05 — REGNUM Один человек пострадал в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по зданию детского сада в Санкт-Петербурге. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, информация о стрельбе поступила 4 сентября. В подъезде жилого дома по Ириновскому проспекту был задержан мужчина 1980 года рождения, который подозревается в стрельбе из окон своей квартиры из пневматической винтовки по зданию детского сада.

В результате стрельбы пострадал 43-летний мужчина, находившийся на территории детского сада. Пострадавший обратился в травматологический пункт, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Задержанный был доставлен в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого решается.

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