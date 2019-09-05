Иркутск, , 08:55 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко ответил губернатору Иркутской области Сергею Левченко, попросившего проверить законность и обоснованность привлечения к уголовной ответственности бывшего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды и других должностных лиц в связи со скандально известным уголовным делом о сплошных санитарных рубках в заказнике «Туколонь». Из официального ответа, опубликованного сегодня, 5 сентября, на сайте омбудсмена, следует, что «мера пресечения в отношении Шеверды С.В. в виде его заключения под стражу применена Кировским районным судом города Иркутска правомерно, что подтверждается решением вышестоящей судебной инстанции».

«Не стоит забывать, что орган предварительного расследования в данном конкретном деле выполнял возложенную на него законом юридическую обязанность по уголовному преследованию группы должностных лиц при наличии достаточных фактических и правовых оснований», — подчеркнул Виктор Игнатенко.

Вместе с тем, он напомнил, что только суд может признать обвиняемых виновными по этому уголовному делу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 июня 2019 года Сергей Шеверда был задержанваэропорту «Шереметьево». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

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Санитарные рубки в областном заказнике «Туколонь», по мнению правоохранителей, являются самым известным случаем крупных варварских рубок леса на территориях со специальным природоохранным статусом в Иркутской области. 17 июля 2019 года Арбитражный апелляционный судпризнал их незаконными и отменил ранее вынесенное решение Арбитражным судом Иркутской области.

За уничтожение 120 га лесного фонда, что причинило России ущерб на общую сумму около 748 млн рублей, уголовные дела возбуждены также в отношении руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской областиАлексея Туги, директора ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» Геннадия Рыкова и инженера-лесопатолога отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российской центр защиты леса» — «Центр защиты леса Иркутской области»Александра Владимирова.

Однако губернатор ПриангарьяСергей Левченкои чиновники иркутского лесного министерства подписали уже две петиции в защиту Шеверды.

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