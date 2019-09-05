Кудрово, Ленинградская область, , 08:37 — REGNUM В ночь на 5 сентября вспыхнул пожар в одном из многоэтажных жилых домов в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Из здания пришлось эвакуировать 102 человека.

Пожар начался около трех часов ночи. Его тушением занимались 22 сотрудника нескольких пожарных частей и шесть единиц техники. Горела квартира на площади 60 кв. метров.

«Из горящей квартиры было спасено двое с применением спасательных устройств (средств защиты органов дыхания)», — уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

В 04:01 пожар был ликвидирован. Сведений о погибших не поступало.