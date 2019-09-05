Пекин, , 08:42 — REGNUM Три человека погибли, ещё трое пострадали при пожаре на мебельной фабрике в китайской провинции Гуандун. Об этом 5 сентября сообщает информационный портал SINA.

Согласно поступившей информации, возгорание на фабрике в городе Дуангунь произошло 4 сентября поздно вечером. Пожар удалось потушить спустя четыре часа.

На месте пожара были обнаружены тела троих погибших, ещё три человека были госпитализированы с ожогами. Состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Причины и обстоятельства пожара выясняют сотрудники правоохранительных органов. Начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 погибших в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в Индии.

Читайте ранее в этом сюжете: Увеличилось число жертв взрыва на пиротехнической фабрике в Индии