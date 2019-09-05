Оснабрюк, Германия, , 08:23 — REGNUM В Германии на автобане A1 сгорел грузовик с прицепом, в результате чего были уничтожены 5 тыс. литров пива, передает канал n-tv.

Пожар начался в грузовом прицепе в темное время суток, когда грузовик проезжал в районе города Оснабрюк. Водитель остановил загоревшийся грузовик у стройплощадки. Огонь тушили пожарные, прибывшие на шести машинах. Прицеп с грузом выгорел полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Германии в результате аварии с участием машины винодела разбились 1750 бутылок вина, только что забранные из разливочного цеха.