Сысерть, Свердловская область, , 08:30 — REGNUM На Урале уголовное дело в отношении жителя Сысерти, обвиняемого в организации азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ), отправлено в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с февраля по апрель 2019 года обвиняемый организовал и проводил азартные игры при помощи электронного терминала в одном из магазинов города Сысерти. При этом организация азартных игр запрещена на территории Свердловской области.

Свои действия гражданин пояснил тем, что искал подработку. По его словам он нашёл объявление в интернете и приобрёл терминал у неустановленного лица, после чего установил его в магазине на срок около одного месяца.