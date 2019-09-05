Иркутск, , 08:04 — REGNUM В результате мощнейшего наводнения в городе Тулуне и Тулунском районе Иркутской области были подтоплены более 3,5 тыс. жилых помещений, большинство из которых непригодны теперь для проживания. Однако из официального сообщения иркутской областной прокуратуры следует, что местные власти, несмотря на имеющиеся поручения, затягивают со сроками их обследования.

«Для активизации деятельности межведомственных комиссий по обследованию жилья, созданных органами местного самоуправления, межрайонной прокуратурой главам 11 поселений внесены представления об устранении нарушений законов, мэру города Тулуна объявлено предостережение о недопустимости затягивания сроков обследования поврежденных домов», — отмечают прокуроры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения, начавшегося в Иркутской области с 26 июня 2019 подтопленными оказались более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали города Тулун, Нижнеудинск и близлежащие населённые пункты. Президент России Владимир Путин уже трижды побывал в Приангарье, чтоы лично проконтролировать как выполняются его поручения по скорейшему восстановлению жилья для пострадавших и всей необходимой инфраструктуры.

Читайте также: Владимир Путин заявил о некомпетентности властей при восстановлении Тулуна