Пекин, , 07:58 — REGNUM Сход оползня произошёл в сельском населённом пункте в юго-западной китайской провинции Юньнань. Об этом 5 сентября сообщает Центральное телевидение Китая.

Под потоком грязи и камней оказались два жилых дома в деревне Маань в районе города Чжаотун.

По официальным данным, без вести пропавшими числятся девять человек. На месте происшествия развёрнута поисково-спасательная операция.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисково-спасательной операции в Уганде, где под завалами из-за оползня оказались 20 человек.

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