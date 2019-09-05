Иркутск, , 07:45 — REGNUM Обстановку с лесными пожарами в Иркутской области простой не назовешь. По данным официального сайта региона, на утро 5 сентября в Киренском районе Приангарья обнаружено одно новое возгорание площадью 10 га.

Помимо него в этом районе действует два других пожара общей площадью 2415 га.

ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» проинформировало также, что сегодня и в последующие двое суток (6−7 сентября) в северных районах области ожидается высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожароопасность лесов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 4 сентября в Иркутской области горело 2426 га земель лесного фонда. Возгорания были зафиксированы Усть-Кутском, Катансгком и Усть-Кутском районах.

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