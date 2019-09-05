Сеул, , 07:47 — REGNUM Фестиваль беспилотных летающих аппаратов Seoul Drone Challenge 2019 был отложен властями Южной Кореи на месяц из-за приближающегося тайфуна. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба мэрии Сеула.

В сообщении пресс-службы сказано, что, в связи с приближением тайфуна «Линлин», все мероприятия, связанные с проведением фестиваля беспилотных летающих аппаратов переносятся с 7 сентября на 12 октября.

Также сообщается, что из-за приближения стихии будут перенесены либо отменены часть мероприятий, связанных с праздником Чхусок — днём поминовения предков, который в этом году отмечается с 12 по 14 сентября.

Фестиваль беспилотников должен был состояться на берегу реки Ханган в парке Кваннару, который специально предназначен для проведения подобных мероприятий. В ходе церемоний открытия и закрытия фестиваля был запланирован одновременный пролёт сразу 100 летательных аппаратов с построением в воздухе различных фигур.

Тайфун «Линлин» идёт со стороны Филиппинского моря. Ожидается, что стихия накроет значительную часть южнокорейского острова Чеджудо 7 сентября, после чего двинется севернее и накроет север провинции Кёнгидо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тайфун 7−9 сентября накроет значительную часть Приморского края.

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