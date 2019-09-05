Йоханнесбург, ЮАР, , 07:27 — REGNUM В сгоревшем магазине в районе Александры в Йоханнесбурге было обнаружено два обгоревших тела. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление полиции.

Точные обстоятельства их смерти не ясны, добавляет агентство.

Пугающая находка, сделанная 4 сентября, довела число погибших в результате волны насилия в Йоханнесбурге до семи человек.

Южноафриканская телекомпания eNCA сообщает, что тела были обнаружены, когда люди искали на местах пожаров металлолом.

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