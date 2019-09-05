Омск, , 07:20 — REGNUM В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Таврического района, сдавшей в аренду несуществующий жилой дом. Как сообщили ИА REGNUM 5 сентября в прокуратуре Омской области, женщина обвиняется в мошенничестве.

Установлено, что в мае 2019 года женщина разместила в интернете объявление об аренде несуществующего жилого дома по ул. Герцена в Омске. На объявление обратила внимание жительница региона, которую злоумышленница убедила перевести ей на банковскую карту всю сумму аренды заранее. Свою просьбу она объяснила тем, что дом пользуется большим спросом.

Потерпевшая перевела женщине 7 тыс. рублей, после этого злоумышленница перестала выходить на связь. Деньги она потратила на личные нужды.

«После обращения потерпевшей в правоохранительные органы фигурантка дела вернула ей похищенные денежные средства», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №91 в Центральном судебном районе Омска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Перми трёх человек отдали под суд за мошенничество с квартирой пожилой женщины. С помощью паспорта соучастницы преступления мошенники приватизировали жильё, а затем продали третьим лицам.

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