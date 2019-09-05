Екатеринбург, , 07:02 — REGNUM В Екатеринбурге во время пожара в трёхэтажном муниципальном доме по улице Бетонщиков эвакуировали 10 человек, в том числе двоих детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Тревожный сигнал поступил утром в 06:23 по местному времени. На место выехали три пожарные машины. Установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже.

В пресс-службе спасательного ведомства уточнили, что пожарными расчетами огонь был локализован в кротчайшие сроки, а тушение пожара полностью завершилось в 07:16 минут. В результате возгорания никто не пострадал.