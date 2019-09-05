Екатеринбург, , 05:45 — REGNUM Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на серовском тракте в Свердловской области. Один из них пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщает информационный портал Е1, на участке дороги между Екатеринбургом и Нижнем Тагилом 61-летний водитель «Шевроле» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, после чего последний вылетел в кювет. Пострадали водитель и два пассажира, находившиеся в отечественном автомобиле. Все они госпитализированы, причём водитель в тяжёлом состоянии.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.