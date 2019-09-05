Казань, , 05:36 — REGNUM В ближайшее время Вахитовский районный суд Казани начнёт слушать дело о крупном хищении из банковского хранилища. Фигурантом по нему проходит экс-глава операционного офиса одного из филиалов. Дело по второй участнице выделено в отдельное производство, его рассмотрение судом уже начато. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Следователи считают, что почти год — с декабря 2017 по вторую половину сентября 2018 года — фигурант с помощью своего служебного положения организовал хищение средств из банковского хранилища. Всего было похищено более 220 млн рублей, а вместо реальных денег при фиктивных операциях обмена валют размещались муляжи банкнот рублей, евро и долларов. В незаконных манипуляциях участвовала главный кассир, которая и проводила фиктивные операции. Деньги были присвоены, а позднее экс-директор сознался, что свою часть потратил, играя на бирже.

41-летнего мужчину задержали в Новороссийске в июле 2019 года, а с сентября 2018 года он находился в розыске по делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). Свою вину он признал. Для того, чтобы компенсировать хотя бы часть похищенного на имеющиеся у него накопления в размере 4 млн рублей был наложен арест.

На сегодня обвинительное заключение подписано, после вручения копии фигуранту оно поступит в суд для рассмотрения по существу.

Слушания по отдельному делу кассира уже идут в суде.

Напомним, также ранее в Казани была задержана кассир одного из банков Башкирии, которую обвиняют в хищении около 23 млн рублей.

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