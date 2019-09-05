Черемшанский район, , 03:21 — REGNUM Стали известны подробности ЧП в Татарии, когда возле магазина был обнаружен новорожденный младенец в пакете. Оказалось, что родила своего третьего ребёнка женщина в кустах, сама отделила пуповину, а сына поместила в пакет и оставила возле работы. 36-летней матери грозит домашний арест пока не закончится расследование уголовного дела. Смягчающим обстоятельством стало наличие у неё двух детей-школьников, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Следственного комитета РФ.

Следователи уточнили, что схватки у женщины начались на улице. Она нашла заросли кустарника, где и родила младенца. Помощь никто не оказывал, пуповину она также оторвала самостоятельно. Ребёнка поместила в пакет и унесла на угол здания, где работала продавцом.

Замужней матери двоих детей — восьми и десяти лет — будет назначена, помимо прочих, психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование дела, несмотря на установление виновницы, продолжается. Следственные органы также обнародовали видео с моментом оставления пакета с ребёнком на улице.

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Напомним, возле одного из магазинов районного центра Черемшанского района Татарии в начале сентября 2019 года директором магазина, услышавшим плач, был обнаружен новорожденный мальчик. Он лежал в чёрном пакете, в котором носят покупки и выкидывают мусор. К месту страшной находки были вызваны полиция и медики. У ребёнка было переохлаждение, внешних травм не обнаружили. Малыша забрали в перинатальный центр Альметьевска. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения матерью на убийство новорожденного, начали розыск женщины. После установления личности роженицы, которой оказалась продавец этого же магазина, её задержали. Решается вопрос с мерой пресечения.