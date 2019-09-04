Прохладный, , 23:53 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержан подозреваемый в обстреле автомобиля съёмочной группы, сообщает 4 сентября агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Инцидент произошёл в городе Прохладный.

По информации полицейских, мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил с третьего этажа в сторону автомобиля съёмочной группы.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения произвёл несколько выстрелов с третьего этажа многоэтажного дома в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе», — цитирует агентство представителя МВД Кабардино-Балкарии.

По счастливой случайности никто не пострадал. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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