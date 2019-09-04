Владивосток, , 21:10 — REGNUM Радиационных рисков для здоровья населения России, связанных со взрывом на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, нет. Об этом на Восточном экономическом форуме заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Специалисты проверили, проверяют — рисков для здоровья нет. Если они будут, в первую очередь мы проинформируем население», — заявила Анна Попова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Сразу после ЧП в Северодвинске был превышен уровень радиации. В Росгидромете заявили, что причиной этого могло стать облако радиоактивных инертных газов, которое быстро рассеялось.

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