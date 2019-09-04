Ашхабад, 4 сентября 2019, 20:45 — REGNUM В международном морском порту города Баку задержали туркменистанца, пытавшегося нелегально вывезти в Туркмению крупную сумму денег и ювелирные изделия, — передает «CA-news».
По информации таможенного ведомства Азербайджана, несостоявшихся контрабандистов местные таможенники смогли вычислить по их манере поведения.
В ходе досмотра у одного из туркменистанцев были обнаружены и конфискованы незадекларированные $30 тысяч (2 млн рублей) и более 288 грамм золотых ювелирных изделий.
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