Бишкек, , 20:38 — REGNUM В столице Киргизии произошел очередной инцидент с участием сотрудников посольства США — морской пехотинец из охраны американского диппредставительства избил киргизстанца в одном из баров Бишкека, — пишет Tuz.kg.

По словам очевидцев произошедшего, двое американских военнослужащих, будучи в нетрезвом состоянии, провоцировали посетителей развлекательного заведения, настойчиво предлагая им помериться силами.

После чего один из морпехов, старший сержант Тевин Мерфи, устроил драку, избив молодого киргизстанца.

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На высказанные пострадавшим претензии о том, что в результате инцидента он лишился двух передних зубов, американец заявил, что не намерен оплачивать ему услуги стоматолога, ссылаясь на то, что сделал это непреднамеренно.

Вскоре после произошедшего инцидента в бар приехали сотрудники посольства США, которые забрали пьяных морских пехотинцев.

Следует отметить, что в результате всех инцидентов с участием сотрудников посольства США, происходивших в Киргизии, ни один из них не был привлечен к ответственности из-за наличия дипломатического иммунитета.

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